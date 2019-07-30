HABER

15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ Marşı'nı yazan sanatçı Abdurrahman Delen, çocuk istismarına dikkat çekmek için de ‘Dokunmayın Çocuklara’ adlı şiir yazıp, besteledi.

15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- 15 TEMMUZ Marşı'nı yazan sanatçı Abdurrahman Delen, çocuk istismarına dikkat çekmek için de ‘Dokunmayın Çocuklara’ adlı şiir yazıp, besteledi. Bir de klip çeken Abdurrahman Delen, "Ne zaman çocuklara taciz haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor. Bizler çocukken anne babamız bizleri konu komşuya emanet ederek, işe gidebiliyorlardı. Oysa şimdi çocuklarımızı emanet edecek kimse bulamıyoruz" dedi. Delen’in klibi sosyal medyada 2 günde 300 bin izleyici sayısını aştı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki yazlığında bulunan Abdurrahman Delen, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla yazdığı ‘Dokunmayın Çocuklara’ adlı klibiyle, 2 günde 300 bin kişiye ulaştı. Türkiye gündemindeki güncel konulara karşı olan duygularını yazdığı şiirler ve yaptığı besteler ile anlatan, 15 Temmuz Marşı'nın da yazarı ve bestecisi olan Abdurrahman Delen, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla da ‘Dokunmayın Çocuklara’ adıyla şiir yazdı. Delen bestelediği şiirine bir de klip çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören klibi 2 günde 300 bin kullanıcı izledi.
Abdurrahman Delen, küçük yaştaki çocuklara yönelik taciz haberlerinin kendisini ve Türk toplumunu derinden yaraladığını söyledi. Delen, "Çocuk istismarlarına karşı yeni bir projeye başlıyorum. Çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini aydınlatacak birer meşale. Hepimizin, evlatlarımıza sahip çıkması ve onları kollamamız gerektiğine inanıyorum. Ne zaman cennet ülkemin herhangi bir köşesinde çocuklara taciz olayı haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor. Bizler çocukken anne ve babamız bizleri konu komşuya emanet ederek, işe gidebiliyorlardı. Oysa şimdi çocuklarımızı emanet edecek kimse bulamıyoruz. Çocukluğumuzda ailemiz başta olmak üzere büyüklerimiz bizleri koruyup her zaman doğru yolu göstermeye çalışırlardı. İnanın ben çocukluğumu özlüyorum. Çocuk istismarcılarına en ağır cezanın verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çocuk istismarına karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" diye konuştu.
Ayvalık’ta roman ailelerin yaşadığı yerleri ziyaret ederek, aileler ile sohbet edip, çocuklara hediyeler veren Abdurrahman Delen, "Yazdığım bu şiire beste yapıp klip çektim. Yakında tüm ulusal televizyonlar ve ulusal basının desteğiyle bu önemli projemizin, medyada geniş yer bulacağına inanıyorum. Bu konuda hep birlikte toplumumuza da en anlamlı mesajları vermiş olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
CHP'li başkan, kardeşini belediye şirketi müdürü yaptıCHP'li başkan, kardeşini belediye şirketi müdürü yaptı
Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldıAnkara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.