15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- 15 TEMMUZ Marşı'nı yazan sanatçı Abdurrahman Delen, çocuk istismarına dikkat çekmek için de ‘Dokunmayın Çocuklara’ adlı şiir yazıp, besteledi. Bir de klip çeken Abdurrahman Delen, "Ne zaman çocuklara taciz haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor. Bizler çocukken anne babamız bizleri konu komşuya emanet ederek, işe gidebiliyorlardı. Oysa şimdi çocuklarımızı emanet edecek kimse bulamıyoruz" dedi. Delen’in klibi sosyal medyada 2 günde 300 bin izleyici sayısını aştı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki yazlığında bulunan Abdurrahman Delen, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla yazdığı ‘Dokunmayın Çocuklara’ adlı klibiyle, 2 günde 300 bin kişiye ulaştı. Türkiye gündemindeki güncel konulara karşı olan duygularını yazdığı şiirler ve yaptığı besteler ile anlatan, 15 Temmuz Marşı'nın da yazarı ve bestecisi olan Abdurrahman Delen, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla da ‘Dokunmayın Çocuklara’ adıyla şiir yazdı. Delen bestelediği şiirine bir de klip çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören klibi 2 günde 300 bin kullanıcı izledi. Abdurrahman Delen, küçük yaştaki çocuklara yönelik taciz haberlerinin kendisini ve Türk toplumunu derinden yaraladığını söyledi. Delen, "Çocuk istismarlarına karşı yeni bir projeye başlıyorum. Çocuklarımız geleceğin Türkiye'sini aydınlatacak birer meşale. Hepimizin, evlatlarımıza sahip çıkması ve onları kollamamız gerektiğine inanıyorum. Ne zaman cennet ülkemin herhangi bir köşesinde çocuklara taciz olayı haberi okusam, yüreğime inanılmaz kasvet bürünüyor. Bizler çocukken anne ve babamız bizleri konu komşuya emanet ederek, işe gidebiliyorlardı. Oysa şimdi çocuklarımızı emanet edecek kimse bulamıyoruz. Çocukluğumuzda ailemiz başta olmak üzere büyüklerimiz bizleri koruyup her zaman doğru yolu göstermeye çalışırlardı. İnanın ben çocukluğumu özlüyorum. Çocuk istismarcılarına en ağır cezanın verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çocuk istismarına karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecektir" diye konuştu. Ayvalık’ta roman ailelerin yaşadığı yerleri ziyaret ederek, aileler ile sohbet edip, çocuklara hediyeler veren Abdurrahman Delen, "Yazdığım bu şiire beste yapıp klip çektim. Yakında tüm ulusal televizyonlar ve ulusal basının desteğiyle bu önemli projemizin, medyada geniş yer bulacağına inanıyorum. Bu konuda hep birlikte toplumumuza da en anlamlı mesajları vermiş olacağız" dedi.

