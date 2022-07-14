15 temmuz mesajları, Demokrasi ve Millî Birlik günü mesajları! En güzel ve anlamlı 15 temmuz mesajları ve sözleri

Yarın 15 Temmuz Cuma günü, darbe girişiminde hayatını kaybeden sivil, polis ve askerler anılacak. Dualar ve mesajlar ile paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar 15 temmuz sözlerini araştırıyor. İşte milletimiz için çok önemli olan 15 Temmuz günü ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

-Hakimiyet milletindir. 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

-15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitlerimizi rahmet,

gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

-"Toprak uğruna ölen varsa vatandır." Şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

-Bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki; Türk Milleti hepsini

tarihe gömdü.

-Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O, rükü olmasa, dünyada eğilmez başlar,

Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya rab ne güneşler batıyor!

Bayrağa bakınca gözleri dolanlara selam olsun..

-Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim.

Adım Müslüman soyadım Türk benim

-15 Temmuz'da ülkesi için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor,

milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum.

-Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

-Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı

savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

