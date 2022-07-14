HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 temmuz mesajları, Demokrasi ve Millî Birlik günü mesajları! En güzel ve anlamlı 15 temmuz mesajları ve sözleri

15 temmuz mesajları, Demokrasi ve Millî Birlik günü mesajları! En güzel ve anlamlı 15 temmuz mesajları ve sözleri

14.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da anılan resmî bir tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için o gün Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edildi. Bu sene 6. yılını dolduracak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne az bir zaman kaldı. Vatandaşlar internette 15 Temmuz mesajlarını araştırıyor. İşte en anlamlı 15 Temmuz mesajları!

15 temmuz mesajları, Demokrasi ve Millî Birlik günü mesajları! En güzel ve anlamlı 15 temmuz mesajları ve sözleri

Yarın 15 Temmuz Cuma günü, darbe girişiminde hayatını kaybeden sivil, polis ve askerler anılacak. Dualar ve mesajlar ile paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar 15 temmuz sözlerini araştırıyor. İşte milletimiz için çok önemli olan 15 Temmuz günü ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler...

15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

-Hakimiyet milletindir. 15 Temmuz Demokrasi şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

-15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla tüm şehitlerimizi rahmet,
gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

-"Toprak uğruna ölen varsa vatandır." Şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

-Bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki; Türk Milleti hepsini
tarihe gömdü.

-Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükü olmasa, dünyada eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna, ya rab ne güneşler batıyor!
Bayrağa bakınca gözleri dolanlara selam olsun..

-Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim.
Adım Müslüman soyadım Türk benim

-15 Temmuz'da ülkesi için canını veren tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor,
milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum.

-Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

-Dünya genelinde eşi, benzeri görülmemiş bir direniş ile canını hiçe sayarak vatanı
savunan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz kutlu olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir yangın haberi daha! Kara yolu trafiğe kapandıBir yangın haberi daha! Kara yolu trafiğe kapandı
Datça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyorDatça'da orman yangını! Tahliye kararı alındı, binlerce tatilci eşyalarını alarak bölgeden ayrılıyor
Bu görüntüler çok konuşulur! Doktoru çıldırtan sözlerBu görüntüler çok konuşulur! Doktoru çıldırtan sözler
Anahtar Kelimeler:
15 temmuz 15 temmuz mesajları demokrasi ve milli birlik günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Benzine indirim, otogaza zam geldi…

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Gerilim yükseliyor! "Çok sert tepki verilecek"

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Galatasaray taraftarı alınan mağlubiyetin ardından çileden çıktı!

Sevindiren haber! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Sevindiren haber! Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

Bill Gates'ten 20 milyar dolarlık bağış!

Ünlü eğitimci Arıkan ve şoförünün ölümünde yeni gelişme

Ünlü eğitimci Arıkan ve şoförünün ölümünde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.