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"15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz'da ziyarete açılacak merkezde, milletin zaferini, büyük fedakarlığını ve mücadele azmini bir kez daha hatırlatmak için hazırlanan videolar gösterilecek

İSTANBUL (AA) - "15 Temmuz Milletin Zaferi" Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz'da Taksim Meydanı’nda ziyarete açılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, millet iradesine yapılan en kanlı saldırının unutulmayacağı, unutturulmayacağı ifade edildi.

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesinde, hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin iradesine sahip çıkmasıyla başarısız olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz gecesinde kadın erkek, genç yaşlı ayrımı gözetmeden kahramanlık destanı yazan milletimiz, birlik ve beraberliğimizi canı pahasına savunmuştur.

Türk milletinin yazdığı bu şanlı zaferi yıllar boyu nesilden nesle aktarmak boynumuzun borcudur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, 15 Temmuz - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Taksim Meydanı’nda ziyarete açılacaktır.
600 metrekare kapalı alanı olan bu merkezde, milletimizin zaferini, büyük fedakarlığını ve mücadele azmini bir kez daha hatırlatmak için hazırlanan videolar gösterilecektir."

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15 Temmuz Milletin Zaferi Taksim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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