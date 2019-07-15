15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi’ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi", Taksim Meydanı’nda ziyarete açıldı. Dijital gösterim merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi, Taksim Meydanı’nda ziyarete açıldı. 600 metrekare kapalı alanda kurulan merkezde Türk milletinin zaferini, fedakarlığını ve mücadele azmini bir kez daha hatırlatmak için hazırlanan videoların gösterileceği öğrenildi.

Dijital gösterim merkezi açılır açılmaz vatandaşların akınına uğradı. Türkiye’nin başka bir ülkeye benzemediğini belirten bir vatandaş, “Hain darbe girişimi insanlık dışı bir şeydir. Kendi silahımızla bizlere ateş açtılar. O gün de buradaydık, bugün de buradayız. Bunlar gerekli dersi almıştır. Bu videolarla o geceyi tekrar yaşamış olduk. Polisin teslim olun demelerine kulak asmadılar. Sandılar bu ülkeyi böleceğiz. Ancak burası Türkiye, başka bir millete benzemez’’ ifadelerini kullandı.

Neler yaşandığını hatırlatmanın unutmamak adına önemli olduğunu kaydeden bir başka vatandaş ise, ’ Hepimiz o günü ya ekran başında ya da meydanlarda yaşadık ama insan hafızalarından bu yaşananlar zamanla kayboluyor. Tekrar yaşadıklarımızı görmek açısından, neler olduğunu hatırlamamız açısından iyi düşünülmüş bir etkinlik. Bazı unutulmuş detayları hatırlatma konusunda yardımcı oluyor. Bence çok güzel olmuş’’ diye konuştu.

“15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi", Taksim Meydanı’nda 21 Temmuz Pazar gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.