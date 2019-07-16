15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anmaları Samsun’da sabah saatlerinde başladı. Mezarlık ziyaretleri ile başlayan programlar Akşam Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklerle devam etti. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekranda yayınlandı. Konuşmanın bitmesinin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, milli birlik vurgusu yaparak, “2 şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Dünyaya gelirken bize kimse sormadı. Giderken de sormayacak. Bu 2016 var ya bambaşka bir yıl oldu. Bizden sonra gelecek nesillerin çok büyük bir ders alması gereken bir yıl 2016. Şunu herkes bilsin. İçerideki hainler dışarıda ki düşmanlar bu millete bu ülkeye asla zarar veremeyecek” dedi.