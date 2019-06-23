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15 Temmuz Otogarı'nda seçim yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a geldi.

Oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söyleyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

45 dakika servis beklediler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için tatillerini yarıda bırakarak İstanbul'a dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.
Otogar girişinde yoğunluk olduğunu belirten bir vatandaş, "Seçim için geldik. Yolda değil ama otogara girişte aşırı derecede yoğunluk var. 45 dakikadır da servis bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çerkezköy'den geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra geri döneceğini söyleyen başka bir vatandaş ise şunları söyledi:
"Çerkezköy'den geliyorum. Hastam vardı onun için gitmiştim, oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanacağım ama tam 1 buçuk saattir bekliyorum, geç kaldım." (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz demokrasi otogarı seçim

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