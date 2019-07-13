"15 Temmuz planlanmış bir darbe girişimidir"

TBMM (AA) - ADEM BALTA- İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "FETÖ'cü denilen zümrenin hiçbir şöhretlisi yok içeride, komite kademesinden, politbürosundan kimse yok. Bunlar darbeden önce pozisyon alarak yurt dışına kaçtılar. Sadece bu bile planmış bir darbe girişiminin alametidir. Bunun için buna 'tiyatro' demek mümkün değildir." dedi. FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, "15 Temmuz olayı Türk devletinin varlığına kastedilmiş ağır bir kalkışmadır. Bunun arkasında Türk devletinden rahatsız olanların hesabı vardır." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu öncelikle 15 Temmuz'un ne olduğunun, ne anlama geldiğinin, ardından da ona göre bir mücadele yönteminin belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti. FETÖ ile mücadele ederken adalet ilkesinden vazgeçilmemesi gerektiğini dile getiren Ağıralioğlu, "Her şeyden önce 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Millet iradesini gasbetme girişimidir. Bu tespitten sonra millet olarak bu olaylara karşı şuurlu bir şekilde mücadele etmeliyiz. Devletleri yaşatan şey adalettir. Adaletten ayrılamayız. Dinimiz de bunu emrediyor. FETÖ'cülerle mücadele etmek onların başvurduğu yollara başvurmamaktır. Türk devletinin ve milletinin varlık sebebi adalettir." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin tiyatro olarak görülemeyeceğini vurgulayan Ağıralioğlu, "FETÖ'cü denilen zümrenin hiçbir şöhretlisi yok içeride, komite kademesinden, politbürosundan kimse yok. Bunlar darbeden önce pozisyon alarak yurt dışına kaçtılar. Darbe girişiminin akamete uğraması durumunda komuta kademesini dışarıya çıkarmışlar. Sadece bu bile planmış bir darbe girişiminin alametidir. Bunun için buna 'tiyatro' demek mümkün değildir." diye konuştu. Ağıralioğlu, FETÖ'cülerin Türk milletinin direneceğine ihtimal vermediğini ifade ederek, "İktidardaki mevcut kadro, asker tarafından partileri üç defa kapatılmış, birkaç kez de muhtıra ile terbiye edilmeye çalışılmış bir kadrodur. FETÖ'cüler, 'asker sokağa çıkarsa bunlar da teslim olur, bizler de süreci yönetiriz' diye düşündüler ama milletin iradesini hesaba katmadılar. Milletin irade ve mukabelesi bütün hesaplarını alt üst etti. Millet, kendisi oy vermese bile seçilmiş hükümete karşı yapılan bu girişimi kabul etmedi." dedi. Türk milletinin, Suriyelilerin durumunu gördüğünü, vatansız ve devletsiz kalmanın nelere sebep olduğunu anladığını, bu yüzden de 15 Temmuz darbe girişimine karşı daha fazla direnç gösterdiğini belirten Ağıralioğlu, vatanın bölünmesi ve işgaline gidecek sürecin önüne geçilmiş olduğunu söyledi.