15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne 2 gün kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi, mesai var mı? Ayrıntılar haberimizde...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.

Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü ismiyle 2017'de resmî tatil ilan edimiştir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ TATİL Mİ, MESAİ VAR MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

15 Temmuz resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. Ardından araya hafta sonu tatili gireceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü olacak.

RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

