15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi, mesai var mı, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'ne az bir süre kala çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmayı sürdürüyor. 15 Temmuz şehitleri 2016 yılından bu yana dualarla anılıyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi, mesai var mı? Detaylar haberimizde...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatildir.
Darbe girişiminde yaşamını yitirenleri anmak için Demokrasi ve Millî Birlik Günü ismiyle 2016'da resmî tatil ilan edimiştir.
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor.
15 Temmuz resmi tatil olacak ve kamu kurumları ile bankalarda işlem yapılamayacak. Ardından araya hafta sonu tatili gireceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü olacak.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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