HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (2020)

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (2020)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 18:42 | Son Güncelleme

Tatil planı yapan vatandaşlarımızın gündeminde 15 Temmuz hangi güne denk geliyor ve 15 Temmuz resmi tatil mi soruları yer alıyor. 2017 yılından bu yana resmi tatil olan 15 Temmuz’da, bu yıl yine hain darbe girişiminde yitirdiğimiz vatandaşlarımız anılacak. 15 Temmuz 2016 günü planlanan hain darbe girişimi sonrası, 15 Temmuz tarihi 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olarak anılmaya başlanmıştır. Peki 15 Temmuz hangi güne denk geliyor, 15 Temmuz resmi tatil olacak mı? İşte detaylar..

15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (2020)

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz 2020 bu yıl Çarşamba gününe denk gelecek. Hafta içine denk gelmesiyle 15 Temmuz’un tatil olup olmaması merak konusu oldu. Bu yıl da resmi tatil olacak olan 15 Temmuz’da tüm kamu ve devlet dairesi çalışanları tatil olacak ve kurumların hepsi kapalı olacak.

15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı kararla 15 Temmuz, 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi sonrası, her yıl 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz anılacak. Buruk bir gün olarak bilinse de 15 Temmuz aslında bir zafer olarak görüldüğü için resmi tatil ilan edilip, kutlamalar da yapılmıştır.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 Temmuz resmi bayram mıdır? 15 Temmuz ne bayramı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nın aldığı kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatndaşlarımız, askerlerimiz ve polislerimiz için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.

15 Temmuz’da ne olmuştu?

15 Temmuz 2016 yılında Fettullah Gülen’e bağlı kişiler tarafından askeri darbe girişimi planlanmış ve tüm halk darbe girişimini engellemek amacıyla o gece sokağa çıkmıştı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe planı başarısız sonuçlanarak, bir zafer kazanılmıştı. 15 Temmuz’da aralarında vatandaşlarımız, polisler ve askerlerinde olduğu 248 şehit vermiştik.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
9'uncu katın balkonundan düşen usta hayatını kaybetti9'uncu katın balkonundan düşen usta hayatını kaybetti
2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı

En Çok Okunan Haberler

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Hafta sonu uygulanacak kısıtlamayla ilgili flaş açıklama!

Kritik davada 35 kişiye müebbet

Kritik davada 35 kişiye müebbet

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

Oxford Üniversitesi açıkladı! Çarpıcı Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

2020 Güncel kurbanlık fiyatları!

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs salgını açıklaması

Bakan Koca'dan koronavirüs salgını açıklaması

Niğde'de acı haber! 9'uncu katın balkonundan düşen usta hayatını kaybetti

9'uncu katın balkonundan düşen usta hayatını kaybetti

Karabük'te ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

O ilde ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

CNN Türk’ten istifa eden Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden istifa etti?

Gözde Atasoy Kökçü kimdir, neden CNN Türk'ten istifa etti?

Emniyetten Diyarbakır ve İzmir'de 2 büyük operasyon

Diyarbakır ve İzmir'de 2 büyük operasyon

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Jetler havalandı! 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.