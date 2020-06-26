15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? (2020)

15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz 2020 bu yıl Çarşamba gününe denk gelecek. Hafta içine denk gelmesiyle 15 Temmuz’un tatil olup olmaması merak konusu oldu. Bu yıl da resmi tatil olacak olan 15 Temmuz’da tüm kamu ve devlet dairesi çalışanları tatil olacak ve kurumların hepsi kapalı olacak.

15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı kararla 15 Temmuz, 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi sonrası, her yıl 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz anılacak. Buruk bir gün olarak bilinse de 15 Temmuz aslında bir zafer olarak görüldüğü için resmi tatil ilan edilip, kutlamalar da yapılmıştır.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”