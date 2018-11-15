HABER

15 Temmuz romanları TÜYAP'ta okuyucuyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 21:04 | Son Güncelleme

Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Koordinatörü Süleyman İskender: - "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok acı ve en zorlu günlerimizden biriydi. Biz de o günleri yaşadığımız için, o günün acısını ve mücadelesini bildiğimiz için yaşananları tarihe düşürmek istedik"

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.

Amatör yazarlar tarafından "15 Temmuz" teması altında kaleme alınan romanlar, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen fuarda okurlarla buluştu.

Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi Evleri ve Kütüphaneler Genel Koordinatörü Süleyman İskender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara belediye bünyesinde hazırladıkları 15 Temmuz'la ilgili çalışmaları tanıtmak amacıyla katıldıklarını söyledi.

İskender, daha önce katıldıkları Frankfurt'taki kitap fuarında da insanlara 15 Temmuz'u anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok acı ve en zorlu günlerimizden biriydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün insanları sokaklara davet ettiği zaman biliyorsunuz ki 7'den 70'e herkes meydanlara doldu. Biz de o günleri yaşadığımız için, o günün acısını ve mücadelesini bildiğimiz için yaşananları tarihe düşürmek istedik." dedi.

Bu anlamda belediye bünyesinde ilk olarak 15 Temmuz'a şahit olan yazar ve şairlerin duygu ve düşüncelerini "15 Temmuz Şahitlik Bildirisi" başlıklı eserde topladıklarını kaydeden İskender, "Arkasından gazetecilerin gözünden 15 Temmuz'u ele alarak 'Sözün Bittiği Yer' adlı bir çalışma yaptık. Daha sonra da çok seçkin bir jürinin yer aldığı 15 Temmuz temalı bir roman yarışması düzenledik. Yarışmaya 180'e yakın eser başvuru yaptı. Bunlar iyi bir değerlendirme ile ödüllendirildi." diye konuştu.

İskender, yarışmada dereceye giren isimlerin kitaplarını bastırdıklarını aktararak, amatör olan kitapları kaleme alan yazarların belli bir yaş grubunda olmadığına da dikkati çekti.

15 Temmuz gecesini yaşayan hayatların romanlaştırılmasının Türk edebiyatına da bir katkı sunduğunun altını çizen İskender, eserleri birçok kitap fuarında tanıtarak, 15 Temmuz sürecini canlı tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Fuarda, 12. Salonda Bahçelievler Belediyesi'nin standında, yarışma kapsamında birincilik ödülünü alan Ali Söyler'in "Gün Doğarken Bir Gül Solunca", ikincilik ödülüne sahip olan Ahmet Özkan'ın "Dağın Oğulları", üçüncülük alan Kemalettin Çalık'ın "Pahalı Oyunlar" kitabı ile "Jüri Özel Ödülü"ne değer görülen Recep Seyhan'ın "Ebucehil Karpuzu" ve "Mansiyon Ödülü"nün sahibi Alperen Akçay'ın "Dedeağaç'ın Dalında Kızılelma Kokusu" eseri kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

PARTNERBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladıBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladı
Çalıştığı üniversitede intihar ettiÇalıştığı üniversitede intihar etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.