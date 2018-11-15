15 Temmuz romanları TÜYAP'ta okuyucuyla buluştu

İskender, daha önce katıldıkları Frankfurt'taki kitap fuarında da insanlara 15 Temmuz'u anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok acı ve en zorlu günlerimizden biriydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün insanları sokaklara davet ettiği zaman biliyorsunuz ki 7'den 70'e herkes meydanlara doldu. Biz de o günleri yaşadığımız için, o günün acısını ve mücadelesini bildiğimiz için yaşananları tarihe düşürmek istedik." dedi.

Bahçelievler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bilgi Evleri ve Kütüphaneler Genel Koordinatörü Süleyman İskender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara belediye bünyesinde hazırladıkları 15 Temmuz'la ilgili çalışmaları tanıtmak amacıyla katıldıklarını söyledi.

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" devam ediyor.

Bu anlamda belediye bünyesinde ilk olarak 15 Temmuz'a şahit olan yazar ve şairlerin duygu ve düşüncelerini "15 Temmuz Şahitlik Bildirisi" başlıklı eserde topladıklarını kaydeden İskender, "Arkasından gazetecilerin gözünden 15 Temmuz'u ele alarak 'Sözün Bittiği Yer' adlı bir çalışma yaptık. Daha sonra da çok seçkin bir jürinin yer aldığı 15 Temmuz temalı bir roman yarışması düzenledik. Yarışmaya 180'e yakın eser başvuru yaptı. Bunlar iyi bir değerlendirme ile ödüllendirildi." diye konuştu.

İskender, yarışmada dereceye giren isimlerin kitaplarını bastırdıklarını aktararak, amatör olan kitapları kaleme alan yazarların belli bir yaş grubunda olmadığına da dikkati çekti.

15 Temmuz gecesini yaşayan hayatların romanlaştırılmasının Türk edebiyatına da bir katkı sunduğunun altını çizen İskender, eserleri birçok kitap fuarında tanıtarak, 15 Temmuz sürecini canlı tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Fuarda, 12. Salonda Bahçelievler Belediyesi'nin standında, yarışma kapsamında birincilik ödülünü alan Ali Söyler'in "Gün Doğarken Bir Gül Solunca", ikincilik ödülüne sahip olan Ahmet Özkan'ın "Dağın Oğulları", üçüncülük alan Kemalettin Çalık'ın "Pahalı Oyunlar" kitabı ile "Jüri Özel Ödülü"ne değer görülen Recep Seyhan'ın "Ebucehil Karpuzu" ve "Mansiyon Ödülü"nün sahibi Alperen Akçay'ın "Dedeağaç'ın Dalında Kızılelma Kokusu" eseri kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

