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15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babasından CHP’lilere tepki: "Hangi yüzle geldiniz?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 08:51 | Son Güncelleme

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü törenlerine katılan CHP’lilere "Hangi yüzle geldiniz?" diyerek tepki gösterdi.Bünyan ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 104.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü törenlerine katılan CHP’lilere "Hangi yüzle geldiniz?" diyerek tepki gösterdi.
Bünyan ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde şehitlikte tören yapıldı. Törene katılan 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet yiğit’in babası Yahya Yiğit, CHP temsilcilerini de alanda görünce, "Hangi yüzle buraya geldiniz. Ben buradan ayrılıyorum" diyerek tepki gösterdi. Alandan ayrılan Yahya Yiğit, şehit kızının kabri başında tören bitene kadar bekledi.
Tören yapılan dualarla sona erdi.

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