15 Temmuz şehidi Diril mezarı başında anıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Diril ailesi ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü Mahallesi mezarlığında şehit Diril'in kabrini ziyaret etti.

Anne Münevver Diril, oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum her zaman kalbimde, çok şükür ki o şehit oldu." dedi.

Şehidin kardeşi Ramazan Diril, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı gururla taşıdıklarını belirterek, kardeşlerinin devleti için canını hiçe sayarak şehit olduğunu söyledi.

Darbecilerle ilgili davaların bir kısmının bittiğini, bir kısmının sürdüğünü anlatan Diril, hainler için idam cezasının getirilmesini ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istedi.

Şehidin İzmir'de yaşayan ablası Mehdiye Yüce de kardeşinin şehit edildiği geceyi anlattı.

Darbe girişimi gecesinde telefonla görüştüğü kardeşine ısrarla sokağa çıkmamasını söylediğini ifade eden Yüce, kardeşinin ise dışarı çıkıp ısrarla "Vatanım için yaşıyorum." dediğini kaydetti.