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15 Temmuz şehidi Diril mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Şirin Diril, kabri başında anıldı - Anne Münevver Diril: - "Oğlum her zaman kalbimde, çok şükür ki o şehit oldu"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Diril ailesi ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü Mahallesi mezarlığında şehit Diril'in kabrini ziyaret etti.

Anne Münevver Diril, oğlunun fotoğrafını öperek, "Oğlum her zaman kalbimde, çok şükür ki o şehit oldu." dedi.

Şehidin kardeşi Ramazan Diril, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı gururla taşıdıklarını belirterek, kardeşlerinin devleti için canını hiçe sayarak şehit olduğunu söyledi.

Darbecilerle ilgili davaların bir kısmının bittiğini, bir kısmının sürdüğünü anlatan Diril, hainler için idam cezasının getirilmesini ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istedi.

Şehidin İzmir'de yaşayan ablası Mehdiye Yüce de kardeşinin şehit edildiği geceyi anlattı.

Darbe girişimi gecesinde telefonla görüştüğü kardeşine ısrarla sokağa çıkmamasını söylediğini ifade eden Yüce, kardeşinin ise dışarı çıkıp ısrarla "Vatanım için yaşıyorum." dediğini kaydetti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak de şehitlere rahmet dileyerek, "Hain darbe kalkışmasına karşı vatan için canlarını ortaya koyarak bu ülkede hain darbecilere gereken dersi veren 251 kişiden biri Şirin Diril oldu. Bu millet, bu hainlere Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda geçit vermediği gibi, 15 Temmuz'da da bu fırsatı vermedi." diye konuştu.

Mezarlık ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Kavak ve Diril ailesi, şehidin Sakçagözü Mahallesi'nde doğup büyüdüğü evi gezdi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nurdağı şehit şirin diril

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