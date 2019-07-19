15 Temmuz şehidi emniyet amirinin adı polis karakoluna verildi

Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliğine, 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın adı verildi.

Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli iken 15 Temmuz gecesi, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit oldu.

Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın ismi, Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliğine verildi. Değişen ismi ile “Fatih Şehit Cüneyt Bursa Polis Merkezi Amirliği” önünde düzenlenen törene, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ile şehidin yakınları katıldı.

