15 Temmuz şehidi Erol Olçok kimdir? Erol Olçok nasıl şehit oldu?

Çerkes asıllı, Çorum doğumlu olan Erol Olçok 15 Temmuz'da, vatanını darbecilere karşı savunmaya çalışırken şehit oldu. Liseyi İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.

5 Mart 1962 doğumlu Erol Olçok 15 Temmuz 2016'da 54 yaşında iken darbecilerin mermisinin vücuduna isabet etmesi sonucu hayata gözlerini yummuştur. şehit oldu. Erol Olçok, Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisinin reklam danışmanılığı görevini yürütüyordu. Çorum İmam-Hatip Lisesini bitirmesinin ardından 1982'de İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümünü kazandı, 1986'da ise mezun oldu.

1987'de Slayt Reklam, 1988'de Rekpa Reklam, 1989'da ise Ajans E’yi kurdu. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde ilk reklam kampanyasını düzenledikten sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Basın Danışmanlığı görevine geldi. Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığını üstlendi. 1998'de Nihal Olçok ile dünyaevine girdi ve 1999'da Abdullah Tayyip adında oğlu oldu. Aynı sene Arter isimli reklam ajansı kurdu. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarlayan Erol Olçok “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz” , “Durmak Yok Yola Devam” , “Bayrak” ve “Fors” filmi çalışmaları en çok tanınan işleri oldu.

Erol Olçok 2002'den beri 5 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 halk oylaması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplamda 11 seçimde Erdoğan ve Ak Parti için görev yaptı. 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile dışarıda vatanını savunurken şehit oldu.

Oğlu Abdullah Tayyip Olçok, 15 Temmuz günü babasının "evde kal" uyarısını dinlemeyerek dışarı çıktı. Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin 2 mermisiyle 16 yaşında şehit oldu.



