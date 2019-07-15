15 Temmuz şehidi Eskişehir'de mezarı başında anıldı

ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA)- İSTANBUL'da bulunduğu 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında meslektaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde, çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (25), Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik gününde şehit Fatih Dalgıç, bugün Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Harun Karacan, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, İl Müftüsü Bekir Gerek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin annesi Asiye Dalgıç, kardeşi Batuhan Dalgıç, ağabeyi Mustafa Dalgıç, babaannesi Zeynep Dalgıç, amcası Gökhan Dalgıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar, şehidin mezarına kırmızı karanfiller bıraktı.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in duasının ardından şehidin annesinin oturduğu Alikan Mahallesi'ndeki eve gidildi.

FOTOĞRAFLI



