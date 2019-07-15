HABER

15 Temmuz şehidi gazeteci Batı Trakya'daki köyünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:11 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilen Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'daki Menetler köyünde anıldı - BTTADK Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif: - "Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı. Aynen Çanakkale'de hayatını kaybeden dedelerimizin bizlere bıraktığı miras gibi"

GÜMÜLCİNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'da anıldı.

Cambaz'ın ailesi, Gümülcine seçilmiş müftülüğünün desteğiyle şehit gazetecinin doğduğu yer olan Gümülcine'ye bağlı Menetler köyünde mevlit okuttu.

Mevlide Türkiye'nin Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim Sakli, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman ve azınlık kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

- "Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı"

BTTADK Başkanı Şerif, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, bir Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz'ın, İstanbul'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı mücadele ederken vurularak şehit olduğunu belirterek, "Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı. Aynen Çanakkale'de hayatını kaybeden dedelerimizin bizlere bıraktığı miras gibi." dedi.

Canbaz'ı rahmetle anan Şerif, "Batı Trakya var oldukça, Gümülcine var oldukça ve dünya döndükçe bu topraklarda yaşayan insanlar, bizler, rahatça şunu söyleyebileceğiz. 15 Temmuz'da bizim de bir şehidimiz var. Allah kendisinden razı olsun." diye konuştu.

Cambaz'ın, darbe girişimi sırasında Türkiye'de haymatlos (vatansız) konumunda bulunmasına rağmen, meydanlara çıkarak mücadele ettiğini anlatan Şerif, "Mustafa, haymatlos olmasına rağmen bir Türk evladı olarak ve bir Batı Trakyalı olarak o vatanı, ay yıldızı savunmak için meydanlara çıktı ve bu uğurda şehit düştü." ifadesini kullandı.

Şehit Mustafa Cambaz'ın kardeşi Ali Cambaz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit gazetecinin köyünde anılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Bunun devamlı hale getirilmesi için çalışıyorum. Bu töreni kendi maddi imkanlarımla da olsa devam ettirmek niyetindeyim." dedi.

Aslen Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbeci askerler tarafından göğsünden vurularak şehit edilmişti.

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Cambaz, Yeni Şafak gazetesinde foto muhabiri olarak görev yapıyordu.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine fotoğraf belgeleme çalışmaları yapan Cambaz'ın, "Türkiye Ulu Camileri' adlı bir de kitabı bulunuyor.

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldıKonya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anıldı
Antalya’da 15 Temmuz yürüyüşüAntalya’da 15 Temmuz yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
!5 Temmuz Şehidi BATI TRAKYA mevlit mustafa cambaz

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar akın etti

Vatandaşlar akın etti

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.