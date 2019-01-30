HABER

15 Temmuz şehidi Hakan Gülşen doğum gününde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehidi Hakan Gülşen’in doğum günü münasebetiyle Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından anma programı düzenlendi.İsminin verildiği okulda Şehit Hakan Gülsen’in anısına düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

15 Temmuz Şehidi Hakan Gülşen’in doğum günü münasebetiyle Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından anma programı düzenlendi.
İsminin verildiği okulda Şehit Hakan Gülsen’in anısına düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Süleyman Üzmez tarafından şehitler için Kuran’ı Kerim tilaveti okundu. 15 Temmuz Şehidi Hakan Gülşen’in doğum günü münasebetiyle düzenlenen programda yayınlanan slayt gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.
Programa; İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz Şehitleri Lütfi Gülşen, Mehmet Gülşen ve Hakan Gülşen’in Anneleri Muzaffer Gülşen, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, AK Parti Ankara İl Yönetimi Sosyal işler Başkan Yardımcısı Nizami Gülşen, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Yaman yaptığı açılış konuşmasının ardından Belediye Başkanı Muhittin Güney, konuşmasında 15 Temmuz Şehidi Hakan Gülşen ile ilgili anılarını anlatarak tüm şehitlere rahmet diledi.
Gülşen Ailesi tarafından Belediye Başkanı Güney, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş’a plaket takdim edilerek program sona erdi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Mandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfiMandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfi
Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğulduYayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.