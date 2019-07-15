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15 Temmuz şehidi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:44 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli’ne bağlı Yazır mahallesinde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Korkuteli’ne bağlı Yazır mahallesinde mezarı başında anıldı. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu için, Korkuteli’ne bağlı Yazır Mahallesinde bulunan mezarı başında tören düzenlendi.
Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki mezarlıkta düzenlenen, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik” günü anma törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, şehit Ağaroğlu’nun annesi Zehra, babası Osman Ağaroğlu ile askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve protokol üyeleri, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nun mezarına çiçek bıraktılar. Korkuteli Müftülüğüne bağlı İmamlar şehit mezarı başında Kuran’ı Kerim okudu, Antalya İl Müftüsü Osman Artan dua etti.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından oğlunun mezarı başında katılımcılara hitap eden baba Osman Ağaroğlu, oğlu Yasin Naci Ağaroğlu’nun topluma mal olduğunu söyleyerek, "Bizim başımız diktir, alnımız açıktır. Şayet vatanımıza milletimize hayırlı bir evlat yetiştirmişsek bununla gururluyuz. Hüzünlü değiliz, pişman değiliz” dedi.
15 Temmuz darbe girişimini “tiyatro” görenlere üzüldüklerini ifade eden Şehit babası Ağaroğlu, “O işgal hareketinde ‘Senin çocuğun polis değildi, asker değildi, niçin sokağa saldın, meydan 3,5 çapulcuya kalsa’ demek isteyenlere üzülüyoruz. Biz eğer üzülüyorsak bu dava için canını feda etmeye çalışan, kefenimiz sırtımızda diyen Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman yalnız bırakıldığı için üzülüyoruz. Onun için Allah milletimize memleketimize birlik, dirlik versin. Milletimizi bölüp parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin” dedi.

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