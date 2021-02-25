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  4. 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 zanlı yakalandı

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 zanlı yakalandı

25.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Adana’da, 15 Temmuz şehidi ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarını tahrip ettiği öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, 21 Şubat Pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesindeki, Ali Hocalı Mezarlığında bulunan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile birlikte 79 kişinin mezar taşları kırılıp tahrip edildi.Olayın ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da, 15 Temmuz şehidi ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarını tahrip ettiği öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 21 Şubat Pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesindeki, Ali Hocalı Mezarlığında bulunan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile birlikte 79 kişinin mezar taşları kırılıp tahrip edildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda mezarlara zarar verdiği tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

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