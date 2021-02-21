HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

21.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı

Adana’da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç ile akrabalarının mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılıp tahrip edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’ndeki 15 Temmuz şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşları bugün kırılıp tahrip edildi. Olay, mezarlık ziyaretine gelen bir vatandaşın mezar taşlarının tahrip edildiğini görüp durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

111

77 MEZAR TAŞI TAHRİP EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, şehit ikiz polis memurları ile akrabalarına ait 77 mezar taşının kırılıp tahrip edildiğini belirledi. Polisin haber vermesiyle mezarlığa gelen yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Yakınları mezarları başında dualar etti.

2

"OĞULLARIM SİZE NE YAPTI"

2016’daki darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı’ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, "Oğullarım size ne yaptı, vatan için şehit oldular. Hainler bu yapılır mı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit ikizlerin babası eski Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı telefonla arayıp olayı anlatırken gözyaşı döktü. Şehit ikizlerin babasını emniyet müdür yardımcıları teskin etmeye çalıştı.

Oğlunun mezarının tahrip edildiğini polislerden öğrendiğini söyleyen bir kişi, "Mezara geldik. Görünce çok üzüldük. Mezar taşından ne istemişler, böyle şey olur mu" diye tepki gösterdi.

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulunduKorkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu
73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?73 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 73?

En Çok Okunan Haberler

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Antrenör Niyazi Gülhan Fenerbahçe ile anlaştı

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Evlilik vaadiyle dolandırıldı: İmam nikahı kıyıldı, kayıplara karıştı

Akılalmaz olay: İmam nikahından sonra kayıplara karıştı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Çamlıca Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi

Yayınlar başlamıştı: İşte son hali

Antalya'da şoke eden olay: Aynı aileden 6 kişinin mezar taşı kırıldı

Hepsi aynı aileden! Mezar taşları parçalandı

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.