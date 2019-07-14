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15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman için Bartın'ın Ulus ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi - Ağabey Mevlüt Yaman: - "Allah göstermesin ama yine böyle bir bela başımıza gelirse biz yine kardeşim gibi tüm 15 Temmuz ve diğer şehitlerimiz gibi canımızı vermeye hazırız"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki mezarı başında anıldı.

Bartın Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Yaman'ın Çubuklu köyündeki kabri ziyaret edildi.

Vali Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Emniyet Müdürü Ogün Vural, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan ve diğer protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Vali Güner ile diğer yetkililer, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

Şehidin ağabeyi Mevlüt Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlattı.

Devletin 3 yıldır yanlarında olduğunu ve bugün de kendilerinin ve kardeşinin kabrinin ziyaret edildiğini dile getiren Yaman, "Allah göstermesin ama yine böyle bir bela başımıza gelirse biz yine kardeşim gibi tüm 15 Temmuz ve diğer şehitlerimiz gibi canımızı vermeye hazırız. Ama biz böyle acıları yaşamak istemiyoruz. Devletimizden isteğimiz; hainlerden hesap sormaları." diye konuştu.

Şehidin annesi Kezban Yaman da acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Bu acıların bitmesini bekliyoruz. Yavrularımız öksüz, kızlarımız dul kalmasın, anneler acı çekmesin. Bugün de bizi unutmayan devlet büyüklerimize, eşimize, dostumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fetullahçı Terör Örgütü Mustafa Yaman şehit

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