15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin annesi Nazife Efe ve kardeşi Erdem Efe ile Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu.

Eşi ve 2,5 yaşındaki çocuğuyla Saraçhane'ye, ağabeyinin ise köprüye gittiğini anlatan Efe, şunları kaydetti:

"Telefonla, ağabeyimin şehit olduğunu öğrendim. Başta inanmadım ister istemez. Morga gittiğimde kendisini gördüm ve gözümden bir damla yaş bile dökülmedi. Gurur duydum ağabeyimle. 3 yıl geçti ve yalnızlığın ne olduğunu anladım. Benim ve ailem için büyük kayıp. Onunla arkadaş gibiydik. Babam öldü ama zaman geçti, her şey geçti, kimse unutulmadı. Kurban olduğum Allah'ım ona öyle bir ölüm nasip etti. İnşallah bana da nasip eder, oğluma da. 5 aylık çocuğum, ismi Barış. Onunla yine meydana çıkarım."

