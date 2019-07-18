15 Temmuz şehidi polis anısına turnuva

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen için memleketi Van'ın Erciş ilçesinde çeşitli baranşlarda turnuva düzenlendi.

Erciş Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce Erciş Şehir Stadyumu'nda düzenlenen müsabakalarda futbolda Erciş Masterler Takımı, Voleybol’da Ercişli Emrah ile Selvihan takımı, masa tenisinde ise Cesim Zengin birincilik aldı. Şampiyonlara kupa ve madalyalarını Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Emniyet Müdürü Can Candaş ve Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Demir verdi. Kaymakam Beyoğlu, "15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftasın'da, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz şehitlerimiz anısına turnuva düzenledi. Gençlik spor müdürümüze, bu turnuvaya katılan katılımcılara teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı, çok centilmence ve kardeşçe bir turnuva oldu. Bütün katılımcıları tebrik ediyorum" dedi.

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