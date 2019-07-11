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15 Temmuz şehidi polis, Van'daki kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Özel Harekat polisi Halil Hamuryen (39), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidi polis, Van'daki kabri başında anıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- FETHULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Özel Harekat polisi Halil Hamuryen (39), memleketi Van'ın Erciş ilçesinde mezarı başında anıldı.
Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu ve beraberindeki, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, kurum amirleri, şehidin yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş, şehit Özel Harekat polisi Hamuryen'in Çelebibağı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret ederek dua etti. Kaymakam Beyoğlu, "Bugün 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Haftasını" kutluyoruz. Kahraman şehidimiz Özel Harekât Polisimiz Halil Hamuryen’in kabrinde bir araya geldik. Bundan 3 yıl önce Fetullahçı hain terör örgütü tarafından milletimizin milli beraberliğine, mahremine kast eden yapının düşmanlarına karşı, bu milletin nasıl bir tepki verdiğini herkese göstermiştir. Rabbim şehidimizin mekânını cennet etsin" dedi.
Şehidin kardeşi Bilal Hamuren ise "15 Temmuz'u bize yaşatan FETÖ ve askerlerini Allah’a havale ediyoruz. Bize çok büyük acılar yaşattılar. Devlet büyüklerimizden bu hain terör örgütü mensuplarına daha büyük cezalar verilmesini istiyoruz. Daha ağır cezalar verilirse ancak o şekilde acılarımız biraz hafifler" diye konuştu.

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15 Temmuz şehidi polis, Van'daki kabri başında anıldı15 Temmuz şehidi polis, Van'daki kabri başında anıldı15 Temmuz şehidi polis, Van'daki kabri başında anıldı15 Temmuz şehidi polis, Van'daki kabri başında anıldı

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