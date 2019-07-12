15 Temmuz şehidi Takdemir mezarı başında anıldı

Demirbaş ve beraberindekiler daha sonra şehit Takdemir'in babaannesi Satı Takdemir'i evinde ziyaret etti.

İlçe Müftü Vekili Süleyman Güber ve vaiz Ramazan Gökmen tarafından tüm 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Demirbaş, "Vatanımızın, milletimizin birliğini kimse bozamaz. Bozmaya teşebbüs edenlere en iyi cevap zaten meydanlarda verilmiştir. Bundan sonra buna da kimse cesaret edemez." dedi.

Şehidin annesi Ayfer Takdemir, evladının askere gitmesine 15 gün kala şehit olduğunu söyledi.

Çocuğunun mezarı başına gelip her gün ağladığını dile getiren Takdemir, "Genç yaşta girdi toprağın altına. Ne çok hayalleri vardı bu dünyada ama yaşatmadılar. Allah onları da yaşatmasın. Kendi isteğiyle gitti, tutamadık." diye konuştu.

Ziyaretlere, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutan Vekili Murat Sök, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Belediye Meclis üyeleri, kurum temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

