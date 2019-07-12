HABER

15 Temmuz şehidi Takdemir mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehidi Takdemir mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Ömer Takdemir kabri başında anıldı.

Çubuk'ta kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, şehit Ömer Takdemir'in ilçeye bağlı Yakuphasan Mahallesi mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.

İlçe Müftü Vekili Süleyman Güber ve vaiz Ramazan Gökmen tarafından tüm 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve şehidin babası Nihat Takdemir mezarı suladı.

Demirbaş ve beraberindekiler daha sonra şehit Takdemir'in babaannesi Satı Takdemir'i evinde ziyaret etti.

Şehit Takdemir'in Kahramankazan'da yaşayan ailesini de ziyaret eden Demirbaş, baba Takdemir'e başsağlığı diledi.

Demirbaş, 15 Temmuz'da şehit düşen Ömer Takdemir'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Milletin darbe girişimine duyduğu hassasiyetin ilk günkü gibi olduğunu dile getiren Demirbaş, darbe girişimine karşı mücadelede şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Demirbaş, "Vatanımızın, milletimizin birliğini kimse bozamaz. Bozmaya teşebbüs edenlere en iyi cevap zaten meydanlarda verilmiştir. Bundan sonra buna da kimse cesaret edemez." dedi.

Şehidin annesi Ayfer Takdemir, evladının askere gitmesine 15 gün kala şehit olduğunu söyledi.

Çocuğunun mezarı başına gelip her gün ağladığını dile getiren Takdemir, "Genç yaşta girdi toprağın altına. Ne çok hayalleri vardı bu dünyada ama yaşatmadılar. Allah onları da yaşatmasın. Kendi isteğiyle gitti, tutamadık." diye konuştu.

Ziyaretlere, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutan Vekili Murat Sök, Vakıf Müdürü Alaaddin Almış, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, Belediye Meclis üyeleri, kurum temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?30 yıldır araştırılıyor! O gizem çözülecek mi?
İzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsizİzmir’de 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurduFatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara anma Çubuk Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş FETÖ Ömer Takdemir şehit

En Çok Okunan Haberler

NATO’dan S-400 açıklaması

NATO’dan S-400 açıklaması

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks hayatı

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

Ceza kararına tepki! 'Beni öldürmeleri lazım'

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

ABD'den ilk S-400 açıklaması

ABD'den ilk S-400 açıklaması

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

Ekrem İmamoğlu: Hakları olmayan maaşlar alıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Abdullah Gül yeni parti sorusuna yanıt vermedi

Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

TIR devrildi: Ölüler var!

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Kazıkazan'dan 200 bin TL'lik büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Barışmak istemeyen eski nişanlısını kaçırıp, dövdü

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

Eşini öldürüp 4 parçaya bölmüştü Karar verildi

Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.