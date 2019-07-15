15 Temmuz şehidin mezarında duygusal anlar

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit düşen Muhammed Oğuz Kılınç Antalya’daki mezarı başında anıldı. Mezardaki oğlunun fotoğrafını ve Türk bayrağını öpen anne Meltem Kılınç, gözyaşlarına boğuldu. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç için Antalya’da tören düzenlendi. Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği’ndeki törene baba Zeki ve anne Meltem Kılınç, şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç,babaannesi Feride Kılınç, akrabaları, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek,Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, protokol üyeleri ve çok sayıda polis katıldı. Kılınç ailesi çocuklarının mezarına çiçek bırakıp dua etti. Duygusal anların yaşandığı programda anne Meltem Kılınç, gözyaşlarına tutamadı. Okunan Kuran tilaveti ve yapılan duaların ardından program, diğer şehit mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

"Vatana ihanet edenleri affetmeyin"

Oğlunun mezardaki fotoğrafını öpüp dua eden anne Kılınç, şehit oğluna tüm Antalya’nın Türkiye’nin sahip çıktığını söyledi.

Darbe girişiminde bulunanlara lanet okuyan Meltem Kılınç, “26 yaşında benim oğlum, karşısındaki 20 yaşındaki Türk askerine silah çekemedi. Kıyamadı. Onlar asker dedi. Ama onlar benim evladıma kıydı. Rabbim onları iki cihanda perişan etsin. Allah devletimize,milletimize zeval vermesin. Onları bu dünyada da öbür dünyada da affetmeyeceğim. Hiç kimse vatanına ihanet edenleri affetmesin” dedi.

"3 yılda bir kez rüyamda gördüm"

Evladını, Allah, vatan, millet sevgisiyle büyüttüğünü dile getiren anne Kılınç, “Türk marşlarıyla büyüttüm. Hayırlı bir evladımız oldu. Bu benim evladım ama artık Antalya’nın, Türkiye’nin evladı. Önce biz gitmeliydik ama 26 yaşında evladım gitti. Mekanı cennet olsun. Tek tesellim yavrumun şehit olmasıdır. Yavrun beni arardı arada helalleşirdik ama son dönemde çok helalleştik. Oğlum güzel yeri hak ediyordu, Rabbim verdi. Oğlumu 3 yıldır bir kez rüyamda gördüm, ’Anne Oğuz gibi güçlü ol’ dedi. Bende oğluma söz verdim Oğuz gibi güçlü olacağım” diye konuştu.

Baba Zeki Kılınç ise vatan için bir evlat şehit vermenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

