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15 Temmuz şehidinin adı Millet Kıraathanesi'nde yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 01:54 | Son Güncelleme

 ANKARA’nın Bala ilçesinde 15 Temmuz şehidi Mutlucan Kılıç’ın adının verildiği Milet Kıraathanesi açıldı.

15 Temmuz şehidinin adı Millet Kıraathanesi'nde yaşayacak

Birol KARAKILIÇ/BALA (Ankara), (DHA) - ANKARA’nın Bala ilçesinde 15 Temmuz şehidi Mutlucan Kılıç’ın adının verildiği Milet Kıraathanesi açıldı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mutlucan Kılıç’ın ismi, Bala'da yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi'ne verildi. Bala Kaymakamı Mithat Can Kutluca ve Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan’ın katılımıyla yapılan açılış töreninde, 15 Temmuz direnişinin en genç şehitlerinden Mutlucan Kılıç’ın anne ve babası da yer aldı. Açılış töreninin ardından katımcılara çorba ikramında bulunuldu.

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15 Temmuz şehidinin adı Millet Kıraathanesi'nde yaşayacak15 Temmuz şehidinin adı Millet Kıraathanesi'nde yaşayacak15 Temmuz şehidinin adı Millet Kıraathanesi'nde yaşayacak

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