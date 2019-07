15 Temmuz şehidinin ailesinden Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’ya ziyaret

Meltem Kılınç: “Bu üniversitede eğitim gören öğrenciler çok şanslı” diye belirtti. Kahraman şehidin annesi Meltem Kılınç ise, “Bu dönemde en çok devlet ve milletimize duyarlı, vatansever yöneticilerimize ihtiyacımız var. Bir şehit annesi olarak, ben de üzerime düşen görevleri seve seve yapıyorum. Evde oturmak yerine, 36 derneğin birleştiği sivil toplum platformlarının yönetim kurulu iyesiyim. Vatanın Yıldızları Derneği ve ŞEGAFED’in İl Başkanlıklarını yapmaktayım. Bugün Anadolu Üniversitesini ziyaret ettik. Bu üniversitede eğitim gören öğrencilerin çok şanslı olduklarını gördük. Sadece şehit yakınlarının değil, üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin dertleriyle dertlenen, sürekli onlarla iç içe olan bir rektörleri var. Allah her zaman rektörümüzün yanında olsun. Böylesine maneviyatı yüksek, çalışkan, adaletli, devletin emrinde, milletin hizmetinde olan yöneticiler hep devletin en iyi mevkilerinde olsunlar. Allah onları her türlü tehlikeden korusun. Bütün şehitlerimizin ruhu bir kez daha şad olsun” diye belirtti.

Rektör Çomaklı: “Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman emrindeyiz”

Böyle bir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, her zaman şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını belirtti. Rektör Çomaklı şöyle konuştu:

“15 Temmuzda şehit olan bütün kahramanlarımızdan helallik istiyorum. Çünkü onların bu kahraman davranışları neticesinde canlı bir şekilde karşınızda duruyorum. Bizler onların yanında bir hiçiz. Sadece şunu söylemek isterim ki; 15 Temmuz günü bulunduğum mekân ve görevden dolayı şehit olabilirdim. O zaman 2 yaşında olan bir çocuğum var. Muhtemelen beni hatırlamazdı, ama beni anlatacak birileri kalır. Çünkü bunlar milletin canına direkt kast etmişti. Milletin meclisine bomba yağdıracak, kendi halkının üstüne ateş açacak kadar hain ve canilerdi. Ama Allah’a çok şükür Muhammet Oğuz Kılınç gibi kahramanlarımız sayesinde, bu hain teröristler amaçlarına ulaşamadılar. Bizlerin bu destanı nesillerden nesillere aktarmamız lazım. Kesinlikle bu hain darbe girişimini siyasi bir olay ya da tartışmanın içine sokmayarak devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine kast etmiş hain bir darbe girişimi görmek gerekir. Buradan şunu da ifade etmek isterim ki; milletimizi bırakıp gitmeyen bir Cumhurbaşkanımız var. Buradan sayın Cumhurbaşkanımızı saygıyla anmadan geçemeyeceğim.”

FETÖ gibi yapılarla mücadeleyi her zaman ve her yerde sürdüreceklerinin altının çizen Rektör Çomaklı, “Bu mücadeleler uğrunda şehit olan kahramanlarımızdan geriye kalan aile bireyleriyle birebir ilgileneceğiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. 15 Temmuzda yüce milletimizin ortaya koyduğu milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bu uğurda gerekirse şehit olmak için gözümüzü kırpmayacağız. Böyle bir ziyaret gerçekleştiren şehit ailemize çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye belirterek şehit ailesine bir kez daha teşekkür etti.