15 Temmuz şehidinin annesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ardından böyle konuştu: İsterdim ki idam edilsin

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi ülke gündeminin en üst sırasına yerleşti. Gülen'in ölümü yeğeni ve Gülen'e yakın kaynaklar tarafından doğrulanırken, örgüttü güç kavgasının şimdiden başladığı belirtildi.

"VATANSIZ OLARAK BU DÜNYAYI TERK ETTİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "Tüm cinayetleriyle, kötülükleriyle birlikte vatansız olarak bu dünyayı terk etti" dedi.

GÜLEN'İN ÖLÜM HABERİNİ ALINCA MEZARA GİTTİLER

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya'da yaşayan babası Zeki Kılınç ile annesi Meliha Meltem Kılınç, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini alınca Uncalı Şehitliği'ne gitti.

İLK DEFA BUGÜN AĞLAMADILAR

Şehit Kılınç'ın kabri başında dua eden ve mezardaki çiçekleri sulayan çift, 8 yıl boyunca bu haberi beklediklerini söyledi. Anne Meltem Kılınç, ilk defa bugünkü kabir ziyaretinde ağlamadıklarını, aldıkları haberin sevincini yaşadıklarını söyledi.

"İSTERDİM Kİ BURAYA GETİRİLSİN, İDAM EDİLSİN"

Türkiye'de kendisi gibi evlatlarının acısını yaşayan tüm şehit annelerinin içinde bir sevinç olduğunu kaydeden Kılınç, "İsterdim ki buraya getirilsin ve 16 Temmuz 2016 sabahı idam edilsin. Ancak yasalarımız buna ne yazık ki izin vermiyor. İlk defa bugün ağlamadım. Çok mutluyum. Beddua ediyorduk yine etmeye devam ediyoruz. Cehennemin dibine kadar yolu var" dedi.

"ÖLÜM HABERİNİ ALINCA 3 DEFA ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM DEDİM"

Sabah erken saatlerde kendisini arayan bir yakınının Fetullah Gülen'in öldüğü haberini verdiğini belirten Zeki Kılınç da acılarının hafiflediğini söyledi. Oğlunun görevde olmamasına rağmen darbe girişimini haber alınca göreve gittiğini anlatan Kılınç, "Ölüm haberini alınca 3 defa 'Zalimler için yaşasın cehennem' dedim. Geberdiğine çok mutlu oldum, keşke darağacında sallandığını görseydim" diye konuştu.