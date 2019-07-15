HABER

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit düşen Muhammed Oğuz Kılınç Antalya’daki mezarı başında anıldı. Mezardaki oğlunun fotoğrafını ve Türk bayrağını öpen anne Meltem Kılınç, gözyaşlarına boğuldu.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç için Antalya’da tören düzenlendi. Uncalı Mezarlığı Polis Şehitliği'ndeki törene baba Zeki ve anne Meltem Kılınç, şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç,babaannesi Feride Kılınç, akrabaları, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek,Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, protokol üyeleri ve çok sayıda polis katıldı.

'Vatana ihanet edenleri affetmeyin'

Kılınç ailesi çocuklarının mezarına çiçek bırakıp dua etti. Duygusal anların yaşandığı programda anne Meltem Kılınç, gözyaşlarına tutamadı. Okunan Kuran tilaveti ve yapılan duaların ardından program, diğer şehit mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.
Oğlunun mezardaki fotoğrafını öpüp dua eden anne Kılınç, şehit oğluna tüm Antalya’nın Türkiye’nin sahip çıktığını söyledi. Darbe girişiminde bulunanlara lanet okuyan Meltem Kılınç, “26 yaşında benim oğlum, karşısındaki 20 yaşındaki Türk askerine silah çekemedi. Kıyamadı. Onlar asker dedi. Ama onlar benim evladıma kıydı. Rabbim onları iki cihanda perişan etsin. Allah devletimize,milletimize zeval vermesin. Onları bu dünyada da öbür dünyada da affetmeyeceğim. Hiç kimse vatanına ihanet edenleri affetmesin” dedi.

'3 YILDA 1 KEZ RÜYAMDA GÖRDÜM'

'3 YILDA 1 KEZ RÜYAMDA GÖRDÜM'
Evladını, Allah, vatan, millet sevgisiyle büyüttüğünü dile getiren anne Kılınç, “Türk marşlarıyla büyüttüm. Hayırlı bir evladımız oldu. Bu benim evladım ama artık Antalya’nın, Türkiye’nin evladı. Önce biz gitmeliydik ama 26 yaşında evladım gitti. Mekanı cennet olsun. Tek tesellim yavrumun şehit olmasıdır. Yavrun beni arardı arada helalleşirdik ama son dönemde çok helalleştik. Oğlum güzel yeri hak ediyordu, Rabbim verdi. Oğlumu 3 yıldır bir kez rüyamda gördüm, 'Anne Oğuz gibi güçlü ol' dedi. Bende oğluma söz verdim Oğuz gibi güçlü olacağım” diye konuştu.
Baba Zeki Kılınç ise vatan için bir evlat şehit vermenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz Antalya

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 115 kişi birden!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

Son dakika! Beştepe'de 15 Temmuz şehitleri anlıyor...

Son dakika! Beştepe'de 15 Temmuz şehitleri anlıyor...

Lavanta kokulu bala talep arttı

Bu balı yiyen bir daha unutamıyor

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler! Darbeciler böyle kaçtı

Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci Semih Terzi'nin son anları

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.