15 Temmuz şehidinin annesi: Kanımızı veririz vatanımızı vermeyiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Balkanlığı'na FETÖ'cü pilotlar tarafından atılan bombada şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in Kahramanmaraş'ta yaşayan annesi Saadet Ergüven, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Kan ile alındı bu vatan yine canımızı, kanımızı veririz vatanımızı vermeyiz" dedi.

Kahramanmaraş Valiliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe şehit aileleri ve gaziler ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretin Güngör, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

ÖZKAN: 15 TEMMUZ, FETÖ'NÜN İNSANLARIMIZA YÖNELİK SALDIRININ ADIDIR

Kuran tilavetiyle başlayan yemekte dua edilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Vahdettin Özkan, 15 Temmuz hain darbe girişimini telin etiğini söyledi. Bu tür vesayet odaklarının, demokrasi dışı girişimlerin olmaması için bütün insanların uyanık olması gerektiğini ifade eden Özkan, "Kamu bürokrasisi, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında tiyatral olarak rol alan FETÖ terör örgütünün elemanları tarafından insanlarımıza, medeniyetlerimize yönelik bir saldırının adıdır 15 Temmuz. Bunun ortaya çıkmasıyla Türk Milleti bütün fertleriyle topyekun buna karşı 'dur' demiştir, bunu telin etmiştir, lanetlemiştir, tükürüğüyle boğmuştur adeta" dedi.