HABER

15 Temmuz şehidinin annesi trafik kazasında öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

RİZE'nin İyidere ilçesinde, lastiği patlayan taksinin, sürücüsünün kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu, 15 Temmuz şehidi Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi Müdürü Fikret Metin Öztürk'ün annesi Hanume Öztürk (81) yaşamını yitirdi, ablası Meryem Barın (56) ve sürücü Dursun Ali Akbulut yaralandı.

15 Temmuz şehidinin annesi trafik kazasında öldü

Arzu ERBAŞ/İYİDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin İyidere ilçesinde, lastiği patlayan taksinin, sürücüsünün kontrolden çıkıp ağaca çarpması sonucu, 15 Temmuz şehidi Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi Müdürü Fikret Metin Öztürk'ün annesi Hanume Öztürk (81) yaşamını yitirdi, ablası Meryem Barın (56) ve sürücü Dursun Ali Akbulut yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde ilçenin Denizgören köyünde meydana geldi. Dursun Ali Akbulut yönetimindeki 53 T 6006 plakalı taksi, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada, sürücü Akbulut ile takside bulunan ve 15 Temmuz şehidi Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi Müdürü Fikret Metin Öztürk'ün annesi Hanume Öztürk ve ablası Meryem Barın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan ve diyaliz hastası olan Hanume Öztürk tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı4 kuyumcuyu sahte altınla dolandıran 3 şüpheli yakalandı
Sosyal medya dolandırıcısı tutuklandıSosyal medya dolandırıcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.