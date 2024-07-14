15 Temmuz şehidinin babasının sözleri duygulandırdı! Annesi de gözyaşlarını tutamadı: "Beynimi vermek istedim, olmadı"

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde etkinlikler düzenlenmeye başladı. Erzurum'da da Çifte Minareli Medrese'de resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Açılışta 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın anne ve babası da yer aldı. Anne Necmiye Yaşar (57) gözyaşları içinde kaldı. Baba Yaşar ise 'Oğul' şiirini okuyup duygulandırdı.

15 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR SERGİDE ANLATILDI

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve çeşitli kurumlar tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle Çifte Minareli Medrese’de resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Darbe girişiminin olduğu gün yaşananları anlatan sergide Erzurum'un şehitleri ve gazilerinin de fotoğrafları yer aldı. Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay İlkay Günay, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Akarsu ile davetliler, resim ve fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

23 YAŞINDAKİ YAŞAR, KÜLLİYE'DE ŞEHİT OLDU

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Külliye’de şehit olan Oğuzhan Yaşar'ın anne ve babası da sergide davetli olarak yer aldı. Gözyaşları içinde kalan anne Necmiye Yaşar'a (57) görevliler yardımcı olurken, 23 yaşındayken şehit olan oğlunun resminin yanında konuşan baba Ahmet Yaşar, "Oğlum, darbe gecesi yaralandıktan sonra 19 gün hastanede yattı. Beynine şarapnel parçası isabet etmişti. Tedavisinde son bir umut denediler ama olmadı. Beynimi vermek istedim. Bu da tıbben mümkün olmadı. Oğlumun alın yazısında öyleymiş. Rabbim sabrını veriyor" diye konuştu.

'OĞUL' ŞİİRİNİ OKUDU

Darbe girişiminden bir yıl sonra yazdığı 'Oğul' şiirini de okuyan baba Ahmet Yaşar, "15 Temmuz Türkiye'min tekrar dirilişi, birliği ve beraberliğidir. 15 Temmuz yüce Türk Milleti, birlik beraberliğini bir daha gösterdi. İhanetçileri yol vermedik. Can verdik, vatan vermedik, bayrağımızı indirtmedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi davet etmesiyle. Çünkü, Allah rahmet eylesin Adnan Menderes'in düzenine çevirmek istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimiz bırakmadı. 250'den fazla şehidimiz, yaralanan gazilerimiz, yetim kalan evlatlarımız var. Yaşananları gerek okullarımız da gerekse de böyle 15 Temmuzlarda hatırlamamız gerekiyor. Çanakkale, Dumlupınar gibi 15 Temmuz'u da unutmayalım" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL MÜZEYİ ZİYARET EDİP BİLGİ ALDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti. Vali Gül’e ziyaret sırasında 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve dernek temsilcileri eşlik etti. Vali Gül ve beraberindekiler önce 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua ettiler. Ardından ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret ederek müze hakkında kapsamlı bilgi aldılar.

"15 TEMMUZ’UN HEM HÜZÜN HEM DE COŞKU YÖNÜ VAR"

Ziyaretin ardından konuşan Vali Davut Gül, "15 Temmuz’un bizim açımızdan iki anlamı var. Birincisi 252 şehidimiz ve 2 bin 700’den fazla gazimizin anılması ve onlara şükranlarımızı iletmemiz. İkincisi de 86 milyon vatandaşımızın, devleti uçurumun kenarından alıp sonsuza kadar yaşatacak o iradeyi göstermesidir. Dolayısıyla hem hüzün yönü var hem de coşku yönü var. Hüzün yönünü şehitliklerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret edip gazilerimizle bir araya gelerek dua ile kenetlenerek yaşıyor, yaşatıyoruz. Coşku yönü de Türkiye’nin her tarafında 15 Temmuz akşamları coşkuyla anılan bir yapı oluyor." dedi.

"GEÇMİŞTE BU MİLLETİ MOTİVE EDECEK LİDER EKSİĞİ VARDI"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Ben yaşım itibariyle 1960 darbesini, 1971 muhtırasını ve 1980 darbesini hatırlıyorum. O zaman da milletimizin içerisinde devletinin yanında olan, milletini ve bayrağını seven kendi değerleri adına fedakarlık yapacak çok insan vardı ama o günler içerisinde bu milleti motive edecek, milletin önünde olan bir lider eksikliği vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum’ demesiyle ve halkın arasına katılıp önünde olarak darbeciler karşı cesaretli yiğit duruşu yüzbinlerce ve milyonlarca insanı sokaklara ve meydanlara döktü." diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

