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15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 19:50 | Son Güncelleme

ANKARA Emniyet Müdürlüğü önünde 15 Temmuz gecesi şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın ismi, Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.

15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü önünde 15 Temmuz gecesi şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın ismi, Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.
Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit oldu. Şehidin ismi, Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne verildi. Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Törende, şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurdele kesilen tören, hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

FOTOĞRAFLI

15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak

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