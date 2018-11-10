15 Temmuz şehit aileleri, dizi setini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz şehit aileleri, TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" ve "Mehmetçik Kutlu Zafer"in setini ziyaret etti.

15 Temmuz Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit ailelerine 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de eşlik etti.

Diriliş Ertuğrul'un obasını gezen aileler, çadırlara girip dönemin yaşantısına dair bilgi aldı. Daha sonra Mehmetçik Kutlu Zafer setini gezen şehit yakınları, kurtuluş mücadelesinin en önemli cephelerinden biri olan Kut'ül Amare hakkında bilgilendirildi.

Burada konuşan Şebik, şehit ailelerinin talepleri neticesinde geldiklerini dile getirerek, bu dizilerin ekranlardan tüm Türkiye'ye tarihi yeniden hatırlama imkanı sunduğunu aktardı.

Yapılan işin çok kıymetli olduğunu aktaran Şebik, "Özellikle çocuklarımız bu diziler sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve Birinci Cihan Harbi'nin Çanakkale kadar önemli bir zafer abidesi olduğu halde kasıtlı olarak unutturulan Kut’ül Amare muharebesi hakkında çok şey öğreniyor." ifadelerini kullandı.