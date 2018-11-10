HABER

15 Temmuz şehit aileleri, dizi setini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:22 | Son Güncelleme

15 Temmuz şehit aileleri, dizi setini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz şehit aileleri, TRT'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" ve "Mehmetçik Kutlu Zafer"in setini ziyaret etti.

15 Temmuz Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit ailelerine 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik de eşlik etti.

Diriliş Ertuğrul'un obasını gezen aileler, çadırlara girip dönemin yaşantısına dair bilgi aldı. Daha sonra Mehmetçik Kutlu Zafer setini gezen şehit yakınları, kurtuluş mücadelesinin en önemli cephelerinden biri olan Kut'ül Amare hakkında bilgilendirildi.

Burada konuşan Şebik, şehit ailelerinin talepleri neticesinde geldiklerini dile getirerek, bu dizilerin ekranlardan tüm Türkiye'ye tarihi yeniden hatırlama imkanı sunduğunu aktardı.

Yapılan işin çok kıymetli olduğunu aktaran Şebik, "Özellikle çocuklarımız bu diziler sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarını atan Ertuğrul Gazi ve Birinci Cihan Harbi'nin Çanakkale kadar önemli bir zafer abidesi olduğu halde kasıtlı olarak unutturulan Kut’ül Amare muharebesi hakkında çok şey öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Şebik, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tarihe mal olan bir gece yaşadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tarihimize baktığımızda 15 Temmuz gecesi bu milletin yazdığı bir destandı. Yakın bir gelecekte o gecenin de dizileri, filmleri çekilecek kitapları yazılacak. Bütün bunlar ortak hafızamızı oluşturuyor, bundan sonra da oluşturacak. Bu yapımlar için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibe, bu vizyonla dizi sektörüne yeni bir anlayış getiren TRT’ye ve bugün bizleri burada ağırlayan herkese çok teşekkür ediyoruz."

PARTNERBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacakBeklenen gün geldi! 3 gün boyunca alışveriş çılgınlığı yaşanacak
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)
Gaziantepli şehidin ailesine acı haber verildiGaziantepli şehidin ailesine acı haber verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehit aileleri diriliş: ertuğrul Mehmetçik Kutlu Zafer

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

2 çocuğun esrarengiz kayboluşu Esra Erol'da! Olay ünlü isimlere uzandı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.