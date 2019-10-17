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15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

    Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçik için dua edip, selam gönderdi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçik için dua edip, selam gönderdi.

15 Temmuz Derneği tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı'nda program düzenlendi. Programa şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada konuşan 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı ve 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk, "Çok şükür ki yine o gece millet olarak meydanlara akıp bu hayasızca akını durdurduk. 15 Temmuz'dan sonra peygamber ocağı dediğimiz ordumuzun içinde yuvalanan teröristler mahkemelerde hesap verdi. Ordumuz hainlerden temizlenmeye başladı. Ve üç yıl sonra bugün yine milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın terörden korunması için Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. 9 Ekim'de Fırat'ın doğusunda başlayan operasyonla pek çok terörist etkisiz hale getirildi. Ancak teröristlerin saldırıları sonucu sivil ve asker şehitlerimiz de oldu. Şehitlerimizin yakınlarının ne yaşadığını en iyi biz biliyoruz. Ocaklarına düşen ateşi söndüremesek de dualarımızla şehit ailelerimizin yanındayız" dedi.

"15 TEMMUZ'DA ARINDIRDIĞIMIZ PINAR ŞİMDİ BARIŞA AKIYOR"

Arslantürk, "Teröre terör demeyen, ambargodan, yaptırımdan bahseden bu ülkeleri 15 Temmuz'dan biliyoruz. Söz konusu Türkiye olunca demokrasi anlayışlarını askıya alıp darbeden, terörden yana tavır koyanlara en güzel cevabı 15 Temmuz'da verdiğimiz gibi bugün de Barış Pınarı Harekatı ile vereceğiz inşallah. Operasyon başladığında şunu bir kez daha çok net gördük ki FETÖ'sü, PYD'si PKK'sı DEAŞ'ı aynı safta buluştu. Firari FETÖ'cüler PKK'ya selam duran açıklamalar yaptı, yapıyor. YPG üç gün öncesine kadar savaştığını iddia ettiği DEAŞ'lıları hapishanelerden çıkarıp serbest bıraktı. Elbette bu zor günleri de birlik ve beraberlik içinde durarak geride bırakacağız. Dualarımız şu an Suriye'nin kuzeyinde vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğimiz'le. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Hainlerden arındırılmış ordumuzun sınırlarımız içinde ve dışındaki başarılarına şahit oluyoruz. Elhamdülillah, 15 Temmuz'da arındırdığımız pınar şimdi barışa akıyor" diye konuştu.

GRUP ASKER SELAMI GÖNDERDİ

Şehitler Anıtı'nda toplanan şehit yakınları ve gaziler basın açıklamasından önce Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Açıklamanın ardından Şehitler Makamı'na geçilerek Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle mücadele eden Mehmetçik'in zafere ulaşması için dua edildi.

"HEP DUA EDİYORUM TAŞ DEĞMESİN AYAKLARINA"

15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak, "Bizim kahraman ordumuz 7 düvele karşı savaş veriyor, tüm varlığımızla arkasındayız, destekliyoruz. Bizim Türk milleti asker doğmuştur, asker ölür. Türk ordumuz bu savaştan inşallah muzaffer çıkacaktır" derken, şehit annesi Asiye Yıldız ise, "Hep dua ediyorum taş değmesin ayaklarına, yavrularımız sağ salim gelir inşallah" diye konuştu.

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15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek15 Temmuz şehit ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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