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15 TEMMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİ ANISINA MAPPİNG GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Kadıköy Haydarpaşa gar binasının dış yüzünde mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA
15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Kadıköy Haydarpaşa gar binasının dış yüzünde mapping gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, bu akşam, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde 7 dakikalık bir mapping gösterisi yapıldı. Gösterinin sonunda tüm 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları tek tek gar binası yüzeyine yansıtıldı. Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.
Gösteri sonrası yabancı uyruklu bir vatandaş şunları söyledi:
Belki hislerimi güzel anlatamam ama ben Türkiye'ye 4 sene önce gelmiştim. Türk halkını çok cesur olarak görmüştüm. Bugün gördüğüm fotoğraflarda, filmde anlattıklarını duyunca gözlerimden yaşlar geldi gerçekten. Çok çok çok saygı duyuyorum. Helal olsun size, sizin milletinize, bir halkın canını vererek memleketini sevmesini ben Türkiye'de gördüm.
Gösteriyi izleyen Belma Çolakoğlu Işık ise, “Görür görmez tüylerim ürperdi. 3 yıl önce buradaydım darbe girişiminin olduğu sırada. Ortalık mahşer gibiydi. Herkes bir yere kaçıyordu. 3 yıl önce o gün 249 tane şehit verdik. Zor zamanlardan geçtik. Recep Tayyip Erdoğan, ekibi sayesinde ve Türk halkıyla beraber üstesinden geldik. Allah şehit verdiklerimizin hepsinin mekanını cennet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Gerçekten kelimelere sığamayacak şeyler. Ne anlatsak boş. Biraz önce de orada okudunuz. Unutmuyoruz, unutmayacağız da. Bu hep bizimle beraber." dedi.

Görüntü Dökümü
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-Gar binasına yansıtılan mapping gösterisi
-Gösteriyi izleyen vatandaşlar
-Vatandaşların gösteriyi cep telefonuyla kaydetmesi
-Yabancı uyruklu vatandaş ile röp
-Gösteriyi izleyen vatandaş ile röp
Genel ve detay

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