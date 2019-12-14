HABER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 21:18 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobil alev alev yandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafikte yoğunluk yaşandı.
Yangın, saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Ortaköy sapağında bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yandı. Motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüsü, aracı durdurarak hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiği kapattı. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri trafiğin akışını tekrardan tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.
Yanan aracın söndürülmesinin ve kaldırılmasının ardından E-5’teki trafik yoğunluğu normale dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

PARTNERAdı Beren Saat ile anılmıştı! Dudak dudağa...Adı Beren Saat ile anılmıştı! Dudak dudağa...
TEM’deki operasyonda yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandıTEM’deki operasyonda yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştıkBakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

İstanbul'da köprü çıkışında yangın!

Son dakika! Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.