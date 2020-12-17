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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik kazası: 3 yaralı

17.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralı olan 3 vatandaş çevredeki hastanelere götürülürken trafik ekipleri kazaya karışan araçları çekici yardımı ile yoldan kaldırdı.
Kaza, 15.50 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Köprü yolunda seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybeden 34 FH 6198 plakalı Volkswagen marka araç önünde seyir halinde bulunan 41 GV 099 plakalı Hyundai marka araca arkadan çaptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Araçta yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik ekiplerinin çalışmaları sonucunda kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden uzaklaştırılırken trafik normal seyrine döndü.

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