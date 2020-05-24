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  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü film seti oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü film seti oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 19:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafiğin azalmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir kısmı kapatılarak film setine dönüştürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle film sektöründeki çekimler durduruldu. Çekim hazırlıkları durdurulan fimlerden birisi de fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' filmiydi.

Vaka sayılarındaki azalma ve sokağa çıkma yasağını değerlendiren film ekibi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir kısmını kapatılarak köprüde film seti kurdu. Daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' filmi için ilk çekimler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başladı.

Çekim öncesinde ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi. Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personeli çekim sırasında hazır bulundu. Çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu 'Pandemi Ekibi' de denetim yaptı. (DHA)

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