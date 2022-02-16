HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu, neden kapatıldı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu, neden kapatıldı?

16.02.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne olduğu sorgulanmaya başlandı. İşten eve giden vatandaşlar köprüdeki sıkışıklığın sebebini merak ediyor. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu, neden kapatıldı? İşte köprünün durumu ve merak edilenler...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu, neden kapatıldı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 16 Şubat 2022 tarihinde akşam saatlerinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik durumu sorgulanırken, köprüde ne olduğu merak konusu oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE NE OLDU?

16 Şubat 2022 Çarşamba günü akşam saatlerinde yoğunlaşmaya başlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Etiler Baltalimanı İstikametinden Anadolu yakasına geçiş yapmak isteyen sürücülerin yarattığı araç trafiği sebebi ile, köprü girişlerinde yoğunluklar yaşanıyor. Bu nedenle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği yoğun akıcı olarak devam ediyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TARİHİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, (Birinci Köprü olarak da bilinir) Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde bulunan iki asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Beylerbeyi semtinde bulunmaktadır.

20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanmış olan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde saat 12.00'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılmıştır. Yapımı sonlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 senesi itibarıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğan Cüceloğlu kimdir, neden vefat etti?Doğan Cüceloğlu kimdir, neden vefat etti?
Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!Bölgede sıcak gelişme: Saldırı karadan bekleniyordu, başka yerden geldi!
15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Sıla Şahin cinayetinde yürek yakan detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi ve elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Tüm binalarda zorunlu olacak! Bakanlık duyurdu

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

Uzmanlar uyardı! Bu yaz daha sıcak olacak

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!

İlginizi Çekebilir

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

Sevgilisine sürpriz yapmak istedi! Gördüklerine inanamadı

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.