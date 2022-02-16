15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu, neden kapatıldı?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 16 Şubat 2022 tarihinde akşam saatlerinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik durumu sorgulanırken, köprüde ne olduğu merak konusu oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE NE OLDU?

16 Şubat 2022 Çarşamba günü akşam saatlerinde yoğunlaşmaya başlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Etiler Baltalimanı İstikametinden Anadolu yakasına geçiş yapmak isteyen sürücülerin yarattığı araç trafiği sebebi ile, köprü girişlerinde yoğunluklar yaşanıyor. Bu nedenle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği yoğun akıcı olarak devam ediyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TARİHİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, (Birinci Köprü olarak da bilinir) Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde bulunan iki asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Beylerbeyi semtinde bulunmaktadır.

20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanmış olan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde saat 12.00'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılmıştır. Yapımı sonlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 senesi itibarıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır.



