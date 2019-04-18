15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları af bekliyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen ve ruhsatlarında 1’inci sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için bin 132 lira ceza kesiliyor. Durumdan haberi olmayan kimi 80 bin kimisi daha fazla ceza yiyen sürücüler astronomik cezalara isyan ederken cezaların affedilmesini istiyor.

2019 yılının başından itibaren aks aralığı belli bir uzunluğun üstünde olan ve ruhsatlarında 1’inci sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için bin 132 lira ceza kesilmeye başlandı. Durumdan haberi olmadan köprüden geçmeye devam eden sürücüler ise ceza makbuzları karşısında şok yaşadı. Kimi 80 bin kimisi daha fazla ceza yiyen sürücüler astronomik cezalar karşısında mağdur olurken, sürücüler cezaların affedilmesini istiyor. Daha öncede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen hafif ticari araçlara kesilen cezalar uzun süre konuşulmuş ve cezalar affedilmişti. Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları, geçtiğimiz günlerde Yenikapı Miting Alanı’nda bir araya geldi. Hazırladıkları pankartlar ve ceza yedikleri araçlarla miting alanında buluşan vatandaşlar, cezaların silinmesini istedi.