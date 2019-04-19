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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Mağdurları Ceza Affı İçin Eylem Yaptı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

YILBAŞINDAN itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen ve ruhsatlarında 1.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- YILBAŞINDAN itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara gelen cezalar için sürücüler Kamu Denetçileri Kurumu'na cezaya itiraz için dilekçe verdi. Dilekçenin ardından Şişli Camii önünde açıklama yapan grup açıklamanın ardından dağıldı. 1 Ocak 2019 yılından itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen ve ruhsatlarında 1. sınıf kamyonet yazan araçlara her geçiş için 1.132 lira ceza kesilmeye başlandı. Durumdan haberi olmayan ve binlerce lira ceza gelen mağdurlar bir araya gelip Şişli'de bulunan Kamu Denetçileri Kurumu binasına itiraz dilekçelerini verdi. "BU CEZALAR, BU YASAKLAMA VE KISITLAMALAR HAKSIZDIR" Bina önünde açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Yasaklanan yerlerle ilgili alınan kararların resmi gazetede yayınlanması lazım. Bu karar resmi gazetede yayınlanmadığı gibi bu cezaya muhatap olacak araç sahiplerine 'sizin aracının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kullanımı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'nün kararıyla yasaklanmıştır. Aksi halde 1132 lira cezaya muhatap olacaksınız' diye bir bildirim yapmak yerine cezalar gelmeye başladı. Üstelik bu cezalar 3,5 ay bekletildi. Habersizce 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçlara çok büyük cezalar geldi. Üstelik bu araçlar büyük araçlar değil, ruhsatlarında birinci sınıf yazıyor. Devletin resmi haber ajansı da bu UKOME kararıyla ilgili yaptığı duyuruda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tüm birinci sınıf araçların geçebileceğini ilan etti. Vatandaşa bulmaca çözdürmek doğru değil. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Bu cezalar haksızdır. Bu yasaklama, bu kısıtlama da haksızdır. Biz halkın avukatına başvuruyoruz. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruyoruz. Böylelikle Sulh Ceza Mahkemesine itiraz için mağdurlar adına dava açma süremizi de kesmiş olacağız" dedi. "ARABAMIN DEĞERİ 55 BİN LİRA, BANA GELEN CEZA 80 BİN LİRA" 15 Temmuz Köprüsü'ndeki geçiş cezasından haberi olmadan defalarca geçtiğini belirten sürücü Özcan Bozkurt yaklaşık 80 bin lira gelen cezayı görünce şok olduğunu söyledi. Bozkurt, "72 geçişimden bana 80 bin liraya yakın trafik cezası geldi. Biz bunu ödeyecek durumda değiliz. Bu cezalardan kesinlikle haberimiz yoktu. Biz 2016 yılından beri bu köprüyü kullanıyoruz. Biz köprüde görevli polis memuruna da sorduk bize 'geçebilirsiniz' dediler. Biz bu cezaları 1 Ocak itibariyle almaya başladık ve bizim haberimiz 8 Nisanda oldu. Cezaları görünce şok oldum, bu cezalar servet değerinde. Bütün mal varlığımı satsam 80 bin lirayı ödeyemeyeceğim. Benim aracımın değeri 55 bin lira cezam ise 80 bin lira arabanın değerinden fazla ceza var. Arabamı satsam bunu ödeyemem. İtirazımı yaptık, dilekçemizi verdik bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Kamu Denetçileri Kurumu binasına itiraz dilekçelerini veren mağdurlar daha sonra Şişli Cami önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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