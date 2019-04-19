15 Temmuz Şehitler Köprüsü mağdurları cezaları protesto etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından alınan kararla bazı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi yasaklandı. Uygulamaya dair bilgileri olmadığı için binlerce lira para cezası yediklerini ileri süren vatandaşlar cezaları protesto etti. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, Kamu Denetçisi Kuruluna itiraz dilekçelerini verdi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “İnanıyoruz ki devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Biz bunun Bağdat’tan değil, ilgili kurumlardan döneceği kanaatindeyiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından alınan kararla 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bazı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi yasaklanmıştı. Ancak yapılan düzenlemenin kamuoyuna etkin bir şekilde duyurulamaması, köprü geçişlerinde uyarı işaretlerinin bulunmaması ve cezaların kesilmesinden aylar sonra tebliğ edilmesi nedeniyle mağdur olan vatandaşlar bu duruma itiraz etti. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu tüketici dernekleri temsilcileri ve uygulamadan ceza yiyen vatandaşlar bir araya gelerek, Kamu Denetçiliği Kurumuna itiraz dilekçelerini sundu. Köprüden her geçiş için bin 132 TL idari para cezası kesilen vatandaşlar, Şişli Camii önünde toplanarak basın açıklaması yapıp uygulamayı protesto etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız Köpeğe ve yavrularına sahip çıktı Belçika'daki Hallerbos Ormanı'nda çan çiçekleri büyülüyor

“10 bin lira ceza geldi”

Uygulama sebebiyle aracına ceza kesilen Seçil Güneş, “Köprü ihlali cezası için buradayız. Bana ceza Ocak ayında kesilmiş ama Ocak ayında gelmedi, Nisan ayında geldi. Daha önceden bilseydim eğer geçmezdim. 10 bin lira ceza geldi. İptalini istiyoruz, çünkü bilgimiz yoktu” dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketici haklarının ihlal edildiğini belirterek, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçiş yasağını bilmeyen binlerce birinci sınıf araç sahibine biriktirilerek 3-3,5 ay sonra gönderilen ceza makbuzları 10 binleri, 100 binleri bulunca bu mağdurlar halkın avukatına yani Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdular. Çünkü inanıyoruz ki devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Devlet, kendisine verilen imkanları kamu düzeni ve vatandaşın huzuru, refahı için kullanır. Burada devlet, vatandaşını zor duruma düşürmüştür. Bu iyi idare kurallarına aykırıdır. Biz bunun Bağdat’tan değil, ilgili kurumlardan döneceği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı. “Aracın değeri 73 bin 500 lira, 78 bin lira ceza ile karşı karşıya kalıyorlar”

Uygulamanın aynı zamanda hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Karayollarında getirilen yasaklamalar, kısıtlamaların Resmi Gazete’de yayınlanması şartı olmasına rağmen bu karar Resmi Gazete’de de yayınlanmamıştır. Vatandaşlara da tebliğ edilmemiştir. Araç sahiplerine ceza tebliğ etmişlerdir. O cezayı tebliğ edeceklerine, ‘Sizin aracınız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmaktan men edilmiştir’ diye bildirim yapılsaydı bu cezalar olmayacaktı. Aracın değeri 73 bin 500 lira, 78 bin lira ceza ile karşı karşıya kalıyorlar. Pek çok vatandaşımız hakikaten çok zor durumda” dedi.