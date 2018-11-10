15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ MARATON NEDENİYLE YARIN KAPALI  

İstanbul DHA
İstanbul'da yarın koşulacak İstanbul Maratonu kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Metrobüsler ise (34-Z numaralı) Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası FSM Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda da, Kabataş-Beyazıt istasyonları arasındaki seferler saat 07.00-15.00 arası yapılamayacak.
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