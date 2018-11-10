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15 Temmuz Şehitler Köprüsü maraton nedeniyle yarın kapalı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 21:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yarın koşulacak İstanbul Maratonu kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 05.00  itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da yarın koşulacak İstanbul Maratonu kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Metrobüsler ise (34-Z numaralı) Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası FSM Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda da, Kabataş-Beyazıt istasyonları arasındaki seferler saat 07.00-15.00 arası yapılamayacak.

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