15 Temmuz Şehitler Köprüsü maraton nedeniyle yarın kapalı  

İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da yarın koşulacak İstanbul Maratonu kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 05.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Metrobüsler ise (34-Z numaralı) Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası FSM Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda da, Kabataş-Beyazıt istasyonları arasındaki seferler saat 07.00-15.00 arası yapılamayacak.

