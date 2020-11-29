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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

29.11.2020 07:04 | Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başlarken, gece boyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapıldı.

Dünyayı ve ülkemizi esir almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'de başladı.

KÖPRÜ GİRİŞİNDE DENETİM

Kısıtlamanın başlaması ile birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirdi. Yolu daraltarak tek şeride düşüren ekipler, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Herhangi bir izin belgesi veya mazereti olmayanlara ceza kesildi.

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Denetimler kısıtlamanın sona ereceği saate kadar devam edecek. Kısıtlamalar bu sabah saat 10.00'a kadar devam edecek.

(DHA)

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