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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

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Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çabaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar girişimi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
100 kişiden 3 ü intiharın eşiğinde. Ülkede ekonomik krizin alası var. İnsanlara iş yerlerinde baskı çok fazla. Kimsenin huzuru ve rahatı yerinde değil. Memlekette torpilsiz hiçbir iş yaptırılamıyor. Ülkeyi mahvettiler. Herkes borç batağında.
Atla geber en yoğun saatimi buldun trafikten anamız ağladı iş günü okul günü dün sabah çıksaydın ya bomboş köprüde show peşinde başka bir şey yok
Show yapıyorsan kolay gelsin, ama derdin varsa Allah yardımcın olsun...
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